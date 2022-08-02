فاز نادي ليفربول على نظيره مانشستر سيتي، اليوم السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب كينغ باور في مدينة ليستر، ليحرز بطولة الدرع الخيرية.

وتعتبر هذه المقابلة افتتاح الموسم الكروي الانجليزي وتجمع بين بطل الدوري من جهة والحائز على كأس الاتحاد من جهة أخرى، ويتوج الفائز بها بأولى ألقاب السنة الكروية.

وافتتح الظهير الأيمن المتاأق ترينت أرنولد باب التسجيل لـ"الريدز" في الدقيقة 21، قبل أن يعدل الوافد الجديد جوليان ألفاريز لـ"السيتي" في الدقيقة 70، غير أن الفرعون المصري أضاف الثاني في الدقيقة 83 عن طريق ضربة جزاء ثم عمق زميله داروين نونيز النتيجة في الدقيقة 90+4.

وعرفت المقابلة مشاركة الدولي الجزائري، رياض محرز، أساسيا قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 58، مقدما أداء متواضع مثل كل زملاءه في الفريق الذين كانوا خارج الإطار.