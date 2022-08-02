عين التقني ليامين بوغرارة مدربا جديدا لجمعية الشلف، خلفا للمدرب سمير زاوي الذي لم يتم تجديد عقده، حسب ما أعلن عنه، اليوم السبت النادي المنتمي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، على صفحته الرسمية "فايسبوك".

وبخصوص حركة الانتقالات، أعلن النادي الشلفي في نفس البيان، عن استقدام ثلاثة لاعبين جدد وهم المدافع شمس الدين نساخ (شباب بلوزداد سابقا)، الوسط الدفاعي، كمال بلعربي (اتحاد الجزائر) والوسط الهجومي، توفيق عدادي (اتحاد المنستير/تونس).

وتضاف هذه الاستقدامات للصفقات السابقة وهي: الجناح الأيمن لمولودية الجزائر، محمد الصديق بن بورنان ومدافع اتحاد الجزائر، فاتح عاشور، عقدا لمدة موسمين لكل لاعب مع جمعية الشلف، حسب ما أعلن عنه مساء أمس الجمعة، واللاعبين الأجنبيين، المهاجم التونسي سليم جندوبي (النادي البنزرتي) ولاعب الوسط الدفاعي البوتسواني قاب أدوين موهوتسيوا (جواننغ قالاكسي/بوتسوانا) اللذين أمضيا لمدة ثلاثة مواسم.

في المقابل سجلت الجمعية مغادرة لاعبي الوسط الهجومي ويتعلق الأمر بخالد دحامني (مولودية الجزائر) ومصطفى عليلي (شبيبة القبائل) والوسط الدفاعي، ختير بعزيز (شبيبة الساورة).