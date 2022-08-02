أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم سحب قرعة كأس العرب للمنتخبات أقل من 17 سنة، غدا الأحد، في المركز الإعلامي بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في مدينة أبها السعودية.

وحسب الاتحاد العربي سيشارك 16 عشر منتخبا في البطولة التي ستحتضنها الجزائر، تم تقسيمها إلى 4 مستويات هي رؤساء المجموعات الجزائر- المغرب- مصر-تونس، ثم التصنيف الثاني الذي ضم السعودية – الإمارات – العراق – عمان، يليه المستوى الثالث لبنان – فلسطين – موريتانيا – ليبيا، أما التصنيف الرابع والأخير فضم جزر القمر- السودان – اليمن – سوريا.

وكان المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد رشح، خلال اجتماعه الشهري مؤخرا، مدينة وهران لاحتضان الكأس العربية للناشئين المقررة من 23 أوت إلى 7 سبتمبر المقبلين.