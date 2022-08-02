أعلن البيت الأبيض، اليوم اسبت، إصابة الرئيس الامريكي، جو بايدن، بفيروس كورونا المستجد كورونا مجددا، مشيرا إلى أنه سيخضع للحجر الصحي.

وقال طبيب الرئيس: "فحص جديد للرئيس جو بايدن يظهر إصابته مجددا بفيروس كورونا"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأضاف: "الرئيس جو بايدن في حالة جيدة ولا يشعر بأي أعراض من جراء إصابته بفيروس كورونا، لكنه سيخضع للحجر الصحي".

والغريب في الأمر أن هذه الإصابة الجديدة تأتي بعد 3 أيام فقط من تعافي بايدن من الفيروس نفسه، حيث جاءت نتيجة فحصين خضع لهما، ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء، سلبية.

وقضى بايدن، البالغ من العمر 79 عاما، 5 أيام في الحجر الصحي، قبل أن ينهي إجراءات العزل الصارمة.