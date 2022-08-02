أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الامريكية كاثي هوكول، حالة الطوارئ الصحية، في ظل الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس جدري القردة بين سكان المدينة.

وقالت هوكول - في بيان "إعلان الطوارئ" - "بموجب السلطة المخولة بالدستور وقوانين الولاية، وجدت أنه طبقا للقوانين هناك كارثة وقعت في ولاية نيويورك،

أن الأمر التنفيذي سيمكن السلطات المحلية من الاستجابة بشكل أسرع، حيث سيسمح للعاملين في قطاع الرعاية الصحية باتخاذ المزيد من الخطوات لمساعدة سكان نيويورك ليحصل جميعهم على اللقاح".

وأشارت هوكول إلى أن القرار سيستمر حتى 28 أغسطس المُقبل , كما يشمل كل العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين بإمكانهم توزيع لقاحات جدري القردة، فضلا عن أن القرار سيسمح أيضا بالتعرف على أسباب هذا التفشي والمجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

يأتي ذلك في ظل الانتشار المستمر لعدوى جدري القردة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب حاكمة نيويورك، فإن واحدة من كل 4 إصابات في الولايات المتحدة موجودة في نيويورك، حيث تم الإبلاغ عن 1838 حالة إصابة بالفيروس حتى أمس الجمعة في الولاية الشمالية الغربية.