تسبب حادث مرور في وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بولاية قسنطينة.

وأوضح بيان الحماية المدنية لذات الولاية ، أن إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعلي منجلي تدخلت مدعمة بوحدتي بلدية قسنطينة وبلدية الخروب، في حدود الساعة 21 و 42 دقيقة من ليلة أمس، بالطريق السريع شرق غرب منطقة المريج باتجاه الخروب، لأجل حادث مرور مميت، تمثل في انحراف سيارتين واصطدامهم بشاحنة ذات مقطورة محملة بالرمل.

وحسب ذات البيان، خلف الحادث 03 ضحايا متوفين بعين المكان تتراوح أعمارهم بين سنتين و60 سنة، وإصابة 05 أشخاص من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 52 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة بعين المكان مع إجلاءهم إلى مستشفى الخروب والمستشفى الجامعي إبن باديس قسنطينة.