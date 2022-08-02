سقط صاروخ صيني على كوكب الأرض، فوق المحيط الهندي، لكن إدارة الفضاء الأمريكية (ناسا) قالت إن بكين لم تشارك "معلومات عن المسار المحدد" وهي المعلومات اللازمة لمعرفة مكان سقوط الحطام المحتمل.

وقالت قيادة الفضاء الأمريكية إن الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" دخل مجددا إلى الغلاف الجوي فوق المحيط الهندي في حوالي الساعة 16:45مساء السبت بتوقيت غرينتش، لكنها أحالت أسئلة حول "الجوانب الفنية لعودة الدخول مثل موقع السقوط المحتمل لتناثر الحطام" إلى الصين.

وقال بيل نيلسون، مدير ناسا: "يجب على جميع الدول التي ترتاد الفضاء إتباع أفضل الممارسات المعمول بها والقيام بدورها في مشاركة هذا النوع من المعلومات مقدما للسماح بتنبؤات موثوقة بمخاطر السقوط المحتمل لتناثر الحطام".

وتابع أن "القيام بذلك أمر بالغ الأهمية للاستخدام المسؤول للفضاء ولضمان سلامة الناس هنا على الأرض."

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في ماليزيا مقطع فيديو لما بدا أنه حطام صاروخي.

وأظهر الفيديو لحظة عبور الصاروخ فوق ماليزيا، قبل تحطمه في المحيط الهندي، وظن الشخص الذي نشر الفيديو أنه مذنب في السماء.