كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أنه سيجري إطلاق إنجاز خط السكة الحديدية الذي يمتد على مسافة 1.000 كلم لنقل خام الحديد من غارا جبيلات (تندوف) إلى بشار "خلال الثلاثي الأول من سنة 2023".

وأوضح عرقاب أن "دفتر الأعباء الخاص بهذا المشروع يوجد في طور الدراسة من قبل لجنة تقنية قطاعية مشتركة تتكون من عدة وزارات وهي الطاقة والمناجم والنقل والأشغال العمومية".

وجاء تصريح الوزير على هامش زيارة العمل والتفقد التي أجراها إلى ولاية تندوف والتي أشرف خلالها على إطلاق استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات.

وأشار الوزير إلى أن "المرحلة الأولى (2022-2025) من استغلال هذا المنجم ستشهد إنتاج 2 إلى 3 مليون طن/سنويا"، مضيفا أنه سيتم نقل خام الحديد برّا إلى بشار حيث سيتم تحويله وتثمينه من قبل متعاملين وطنيين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في هذا المجال، في انتظار إنجاز خط السكة الحديدية بشار-غارا جبيلات.

وفور إنجاز خط السكة الحديدية، ستنطلق المرحلة الثانية مما سيسمح بضمان الاستغلال الأمثل للمنجم من خلال إنتاج من 40 إلى 50 مليون طن/سنويا.