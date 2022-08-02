تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمينار زارزة، بولاية ميلة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، في قضية سرقة أبقار.

بناء على مكالمة هاتفية تلقاها مركز العمليات بمقر المجموعة على الرقم الأخضر 1055 من طرف أحد المواطنين مفادها مشاهدة شخص مجهول يقوم بتمرير قطيع من الأبقار بإقليم البلدية، على إثرها تم تشكيل دورية لأفراد الفرقة والتنقل إلى عين المكان، أين تم العثور على قطيع من الأبقار يتكون من 15 رأس، يقتاده المسمى (ح-ع/ح) ينحدر من ولاية جيجل، بعد إستفسار أفراد الفرقة معه عن ملكية رؤوس الأبقار التي يقودها، صرح بأنه يجهل صاحبها وقد عثر عليها، مباشرة تم توقيف المعني وحجز رؤوس الأبقار إلى غاية التأكد من ملكيتها مع إقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد تنشيط عنصر الإستعلام، تم التوصل إلى مالك رؤوس الأبقار الساكن بولاية جيجل، استدعائه عن طريق الفرقة المحلية لاستلامها.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوف أمام السيد وكيل الجمهورية.