تزامنا وموسـم الإصطياف، وفي إطار حماية المستهلك، برمجـت مصالح أمـن ولايـة الجزائر خرجات ميدانيـة يومية لمراقبـة مختلف المحلات التجارية خصوصا المتعلقة بوجبات الأكل السريع.

في هذا الإطار، تمت معالجة قضية بيع وعـرض مـواد استهلاكية فاسدة بمحـل تجـاري مـن نوع "إطعام سريع"، بقطاع اختصاص الأمن الحضري السادس سـيدي فرج بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، على خلفية بيعه لوجبة "برغر" لأحد المصطافين، بها ديدان.

عناصـر الشـرطة وبعـد تنقلها رفقة محققـي الرقابة الإقتصادية وقمع الغـش بالمفتشية الإقليميـة للتجـارة لدائرة زرالدة، عاينت المحل التجاري، أيـن تـم رصد جملة من المخالفات المتعلقة بشـروط النظافة، على رأسها وجـود وجبة "برغر" ثانيـة بهـا ديدان، مأكولات قديمة تـم إتلافهـا تمثلت فـي (3.5) كلغ مـن اللحم المفروم، (6.8) كلغ دجـاج محـضـر بالتوابل مسبقا، (32) قطعة "برغر" مطلية بالجبن موضوعة في مكان غير مخصص للحفظ.

استنادا للإجراءات القانونية، قامت عناصر الشرطة بتثبيـت المحـل وكذا الوجبات، مع رفع عينات منها ووضعها تحت تصرف الشرطة العلمية للتحليل.