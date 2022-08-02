شهد نهار اليوم، الطريق الوطني رقم 04، والرابط بين بوفاريك وموزاية إلى الغرب، شللا في حركية المرور، لإقدام سكان بمحيط المستمرة الفلاحية الواقعة بما يعرف "حوش لوفلا"، على الاحتجاج ووضع أغصان الأشجار والمتاريس، لعدم تعبيد طريق حيهم النائي الى اليوم، واعتراض بعض الأطراف هناك عن تجسيد المشروع، استدعى الوضع تدخل الأمن و تطويق المكان.

المحتجون الغاضبون أوضح ممثلون عنهم لـ " الخبر " ، بأنهم لم يستوعبوا اعتراض بعض الفلاحين هناك من المستمثرين، تجسيد مشروع تعبيد الطريق والذي يشق البساتين ويربط السكان بالمؤسسات التربوية الابتدائية والمتوسطة هناك، ويسمح لأصحاب المركبات والنقل العمومي، ولصغارهم أيضا التنقل والسير في طريق معبد غير موحل، وهم بعودتهم إلى الاحتجاج السلمي، يجددون دعوتهم الوالي وكل مسؤول بأن يتدخل، لأجل وضع حد لأزمة يتم "افتعالها" دون مبرر، خاصة وأن منتخبين بمجلسهم البلدي، طمأنوهم بإنجاز المشروع، وأن مصلحة المواطن وتسهيل حياة عيشه هي فوق كل اعتبار .