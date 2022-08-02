تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية ورقلة، من حجز 3 أسلحة كلاشينكوف و691 ذخيرة حية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أن مصالح الشرطة القضائية لأمن ورقة تمكنت نهاية الأسبوع المنصرم من حجز 3 أسلحة حربية من نوع كلاشينكوف و5 مخازن خاصة بها، وبندقيتين مضخيتين، و691 خرطوشة حية من مختلف العيارات.

إلى جانب حجز كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) قدر وزنها بـ 600 غرام و141.000 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدر بمليار ونصف مليار سنتيم.

وتمت العملية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أين تم تحديد هوية المشتبه فيه الذي يتواجد في حالة فرار.