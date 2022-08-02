عاين اليوم الأحد، حسان مجبر ممثل الوزير الأول، ملعب العقيد شابو والتاسع عشر ماي وذلك للوقوف على مدى تطور نسبة الأشغال بهما، وإستمتع مجبر إلى شروحات من طرف جمال بريمي والي ولاية عنابة وكذلك المكلفين بإنجاز الأشغال على مستوى المنشأتين.

وقال بريمي في تصريحات صحفية :" وعدنا بأن يكون ملعب التاسع عشر ماي جاهز في أواخر شهر أوت، لدينا العشب الطبيعي ، العمارة التي إنجازها هنا مؤخرا، بالإضافة إلى الإنارة والكراسي ".

وأردف: " الأمور تسير في الطريق الصحيح وسيسلّم في الموعد، نحن مطمئنون وبدورنا نطمئن كل المحبين والرياضيين في الولاية، بأن الملعب سيكون جاهز مثل ملعب العقيد شابو".

فيما ختم حسان مجبر مؤكدا:" هناك بعض الأشغال على مستوى داخل الملعب، وتيرة السير مقبولة وإن شاء الله سيكون في الموعد".

يذكر ، أن ملعب التاسع عشر ماي مرشح لإحتضان مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2023 التي ستحتضنها الجزائر.