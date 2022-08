Le ministère a précisé dans une publication sur sa page Facebook, au sujet les procédures de simplification dans le domaine de l’état civil et de la circulation des personnes et des biens, qu’il a été décidé de prolonger exceptionnellement les titres de séjour des ressortissants étrangers présents en Algérie, qui ont expiré après mars 2020, y compris les ressortissants étrangers nouvellement arrivés sur le territoire national, de manière automatique et sans aucune démarche administrative, et ce dans le contexte des mesures sanitaires.