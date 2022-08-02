نجح المنتخب الفلسطيني في التأهل لكرة القدم تحت 20 سنة في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب بعد فوزه على نظيره الأردني 5-4 بركلات إثر تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب نادي ضمك في افتتاح مواجهات الدور ربع النهائي.

وتقدم المنتخب الفلسطيني بهدف السبق عن طريق محمد صندوقة بعد مرور 9 دقائق من انطلاق اللقاء، لكن المنتخب الأردني نجح في تعديل النتيجة عبر علاء دية عند الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وغابت الأهداف في الشوط الثاني ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ " الفدائي"، وينتظر منتخب فلسطين الفائز من مواجهة السعودية واليمن التي ستجرى لاحقا لملاقاته في الدور نصف النهائي.