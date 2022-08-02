تمكنت قوات الشرطة القضائية بالبرواقية، بحر الاسبوع الماضي، من الاطاحة بشبكة اجرامية متكونة من 08 اشخاص مسبوقين قضائيا، ينشطون في الاتجار والترويج بالمخدرات و المؤثرات العقلية وسط احياء مدينة البرواقية.

وتعود وقائع القضية تعود بعد استغلال لمعلومات وصلت الى عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة البرواقية، مفادها تواجد شقيقين مسبوقين قضائيا يتخذان مكان محاذي لمنزلهما العائلي لترويج السموم المؤثرات العقلية، وسط شباب مختلف أحياء المدينة.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة باستخدام وسائل تقنية خاصة، والترصد لهما من طرف قوات الشرطة بالزي المدني، و بعد التأكد من صحة المعلومات، وبالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، تم مداهمة مكان تواجدهما بإقحام قوات البحث والتدخل، وكذا قوات الشرطة التابعين لمكافحة الاتجار بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مكنتهم من توقيفهما في حالة تلبس رفقة شقيقهم الثالث، وبعد تفتيش منزلهم العائلي، بموجب اذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية، تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع قدرت ب 850 قرص مهلوس و كمية من المخدرات الصلبة، بالإضافة الى مبلغ مالي معتبر من عائدات الاتجار والترويج للمؤثرات العقلية .

و بعد تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا اين صدر في حقهم امر ايداع الحبس المؤقت عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد الاتجار اللامشروع بالمؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة.