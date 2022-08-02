أسفرت قرعة كأس العرب لمنتخبات أقل من 17 سنة وقوع المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى مع كل من فلسطين، الإمارات والسودان، عقب سحب القرعة اليوم الأحد، بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية على هامش استضافتها لكأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.

وتقام بطولة العرب هذه المرة في الجزائر خلال الفترة من 22 أوت إلى 8 سبتمبر المقبل بمدينة وهران.

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا، قسمها الاتحاد العربي لكرة القدم إلى أربعة مستويات، وضم المستوى الأول منتخبات مصر، الجزائر، المغرب وتونس.

وتعد بطولة كأس العرب للفئة السالفة الذكر، ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في 2022، بعد كأس العرب لكرة القدم للصالات وكأس العرب لمنتخبات أقل من 20 عاما، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، وتستمر منافساتها حتى السادس من أوت المقبل.