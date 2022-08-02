كشفت وزارة الداخلية عن أسماء المواليد الأكثر تداولا في المجتمع الجزائري خلال الفترة الممتدة بين 1970 إلى غاية 2020.
ومن بين الأسماء الذكور المتداولة خلال الفترة:
*1970 - 1980:
محمد، عبد القادر، أحمد، علي، رشید، رابح، مراد، سعيد، كمال، إبراهيم.
*1980 - 1990:
محمد، أحمد، عبد القادر، علي، سمير، حمزة، مراد، عمار، خالد، يوسف.
*1990 - 2000:
محمد، أسامة، أحمد، عبد القادر، علي، حمرة، يوسف، خالد، عبد الرحمان، أيمن.
* 2000 - 2010:
محمد، عبد الرحمان، أسامة، أحمد، يوسف، يونس، زكريا، عبد القادر، أدم، أيمن
2010 - 2020:
أدم، محمد، يوسف، أيوب، عبد الرحمان، أنس، يونس، أحمد، إياد، إسحاق.
أما أسماء الإناث جاءت مايلي:
*1970 - 1980:
فتيحة، فطيمة، فاطمه، عائشة، الزهرة، خيرة، مليكة، يمينة، جميلة، كريمة، سميرة.
*1980 - 1990:
فطيمة، فتيحة، أمينة، كريمة، نعيمة، فاطمة، مريم، حنان، سميرة.
*1990 - 2000:
أمينة، مريم، حنان، إيمان، فطيمة، عائشة، سارة، شيماء، إكرام، أمال.
*2000-2010:
إكرام، أية، مريم، شيماء، أمينة، مروة، ملاك، هاجر، خديجة.
*2010-2020: أية، مريم، ريتاج، ملاك، ماريا، أسيل، خديجو، سرين، سجود، تسنيم.