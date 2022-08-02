كشفت وزارة الداخلية عن أسماء المواليد الأكثر تداولا في المجتمع الجزائري خلال الفترة الممتدة بين 1970 إلى غاية 2020.

ومن بين الأسماء الذكور المتداولة خلال الفترة:

*1970 - 1980:

محمد، عبد القادر، أحمد، علي، رشید، رابح، مراد، سعيد، كمال، إبراهيم.

*1980 - 1990:

محمد، أحمد، عبد القادر، علي، سمير، حمزة، مراد، عمار، خالد، يوسف.

*1990 - 2000:

محمد، أسامة، أحمد، عبد القادر، علي، حمرة، يوسف، خالد، عبد الرحمان، أيمن.

* 2000 - 2010:

محمد، عبد الرحمان، أسامة، أحمد، يوسف، يونس، زكريا، عبد القادر، أدم، أيمن

2010 - 2020:

أدم، محمد، يوسف، أيوب، عبد الرحمان، أنس، يونس، أحمد، إياد، إسحاق.

أما أسماء الإناث جاءت مايلي:

*1970 - 1980:

فتيحة، فطيمة، فاطمه، عائشة، الزهرة، خيرة، مليكة، يمينة، جميلة، كريمة، سميرة.

*1980 - 1990:

فطيمة، فتيحة، أمينة، كريمة، نعيمة، فاطمة، مريم، حنان، سميرة.

*1990 - 2000:

أمينة، مريم، حنان، إيمان، فطيمة، عائشة، سارة، شيماء، إكرام، أمال.

*2000-2010:

إكرام، أية، مريم، شيماء، أمينة، مروة، ملاك، هاجر، خديجة.

*2010-2020: أية، مريم، ريتاج، ملاك، ماريا، أسيل، خديجو، سرين، سجود، تسنيم.