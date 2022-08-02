أكد وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، أن العلاقات الجزائرية - الموريتانية "ضاربة جذورها في عمق التاريخ"، مبرزا أن العمل متواصل لتطوير مستوى التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات.

وقال محمد سالم ولد مرزوق في تصريح صحفي عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون: "أبلغت السيد الرئيس عبد المجيد تبون تحيات أخيه وصديقه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلمت له رساله خطية، وبدوره حملني الرئيس عبد المجيد تبون إبلاغ تحياته لأخيه السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وأكد لي الاهتمام الكبير الذي

توليه الجزائر، شعبا وحكومة، لدفع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والعمل الدائم من أجل تطوير هذه العلاقات حتى تشمل كافة المجالات".

وأضاف الوزير الموريتاني أنه "بالتشاور بين البلدين، يتم منذ عدة أيام التحضير لانعقاد الدورة الـ 19 للجنة المشتركة للتعاون الجزائرية - الموريتانية المقررة في منتصف شهر سبتمبر المقبل بموريتانيا".

وخلص محمد سالم ولد مرزوق إلى القول أن العلاقات بين الجزائر وموريتانيا "ضاربة جذورها في عمق التاريخ وهي علاقات مرتبطة بالحضارة والدين والثقافة، وكل هذا يعكس مستوى التعاون القائم بين البلدين".