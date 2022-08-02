في حوار تطالعونه غدا على صفحات "الخبر" وبداية من الساعة السادسة صباحا بالنسبة للمشتركين في النسخة الرقمية، يرد الروائي الكبير رشيد بوجدرة على نظيره ياسمين خضرا، الذي قال أنه هو من أدخل الأدب الجزائري إلى العالمية.

يتحدث بوجدرة في هذا الحوار الحصري أيضا، عن تأثيراته الأدبية من كاتب ياسين إلى الأمريكي وليام فولكنر ومحمود المسعدي، ويتوقف عند واقع الرِّواية عبر العالم اليوم، ليتحدث عن الرِّواية التي تقرأ بسرعة، وتستهلك كما يستهلك "الساندويش".

كما يتحدث عن كتابه الجديد الذي سيصدر مع نهاية السنة الجارية، والذي يعتبر بمثابة مذكراته.

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