تطرق رئيس الجمهورية في اللقاء الاعلامي الدوري الى عدة ملفات، من بينها المجال الاقتصادي، فكشف عن اتخاذ اجراءات لرفع من قيمة الدينار.

وألح الرئيس عبد المجيد تبون، في حديثه عن الشق الاقتصادي عن أهمية القارة الافريقية مشيرا أن مستقبل الجزائر في عودتها إلى العمق الافريقي، قائلا "من غير المعقول أن لا يون للجزائر خط جوي مباشر مع لاغوس وجنوب افريقيا مثلا"، وثمن الرئيس في المقابل الاهتمام المتزايد لرجال الأعمال الجزائريين بالأسواق الافريقية.

ولم يستبعد الرئيس أيضا انضمام الجزائر إلى منظمة "البريكس" التي تضم الدول التي تسجل أعلى نسب نمو اقتصادي مثل البرازيل وروسيا، معتبرا أن هذا يتناسب مع فلسفة الدولة الجزائرية الرافضة لأي استقطاب سواء كان اقتصاديا أو سياسيا.

وبخصوص رفع الأجور ومنحة البطالة، كشف الرئيس عبد المجيد تبون، أن الزيادة ستكون بالتدريج بداية من سنة 2023 .

وجدد الرئيس رفضه لوجود مساجين رأي في الجزائر قائلا "هذه أكذوبة القرن، لا يوجد شخص مسجون بسبب أفكاره، السب والشتم يعاقب عليها القانون".

وبخصوص سياسة لم الشمل، قال الرئيس أنها انطلفت منذ سنة وستتواصل مؤكدا في سياق متصل أن القانون المكمل لسياسة الوئام المدني سيطرح على الرلمان مشيرا أنه رفض تمريره عبر مرسوم رئاسي.

وفي هذه النقطة كشف أن بعض من سلموا أنفسهم بعد انقضاء آجال قانون الرحمة وبعدها الوئام المدني لا زالوا يوقعون بصفة دورية محاضر على مستوى مصالح الأمن، "لذا يجب تحريرهم والقضاء على هذه الوضعية غير القانونية".

كما جدد الرئيس عزمه محاربة البيروقراطية التي يغذي بقاءها بعض الاداريين الذي شكلوا دولة داخل دولة، وهم من يقومون بعرقلة عجلة التنمية.

دوليا، أثنى الرئيس على العلاقات التي تربط بلادنا مع ايطاليا متحدثا عن عدم تسجيل أي "سحابة دبلوماسية" مع ايطاليا منذ الاستقلال، منوها بالمواقف المحترمة لايطاليا ازاء الأزمات التي عرفتها الجزائر، وقال في هذا الصدد "بعد حادثة اختطاف الطائرة سنة 1994 قاطعتنا كل شركات الطيران الأوروبية الا شركة الخطوط الجوية الإيطالية

وأضاف "لدينا مشاريع كبيرة مع ايطاليا في الميكانيك، السيارات وغيرها من المجالات".

وأشار الرئيس أن أطرافا تريد عرقلة الجزائر ومنعها من لعب دورها الاقليمي "وهذا لن يكون، لأننا نملك امكانيات للعب دورنا اقليميا ودوليا على أكمل وجه".