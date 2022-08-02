توج نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي للموسم 2021 - 2022، بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، وذلك بفوزه اليوم الاحد على نانت بأربعة أهداف دون مقابل.

سجل أهداف فريق باريس سان جيرمان كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة (22) والبرازيلي نيمار في الدقائق (45+5 و82 ركلة جزاء) والإسباني سيرخيو راموس في الدقيقة (57).

وتعد مباراة السوبر افتتاحا رسميا للموسم الرياضي 2022 - 2023، حيث تجمع

المباراة بين بطل الدوري الفرنسي وبطل الكأس للموسم الماضي.

ويعتبر اللقب هو الحادي عشر للفريق الباريسي كأكثر الأندية الفرنسية تتويجا بكأس السوبر، أولها عام 1995 وآخرها عام 2022، فيما بقي فريق نانت بثلاثة

ألقاب.