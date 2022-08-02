نشر إعلامي مقدسي مقطع فيديو يوثّق إعلان الشاعر والفنان الأرجنتيني، ليوناردو جاستون هيرمان، اعتناقه الإسلام من داخل باحات المسجد الأقصى.



ويظهر هيرمان وبرفقته الدبلوماسي الفلسطيني منجد صالح وهو يردّد الشّهادتين ويشهر إسلامه، فيما تظهر من خلفه قبّة الصخرة المشرّفة، ويردّد الحضور التّكبيرات فرحًا وابتهاجًا بهذا الإعلان.

ووصل هيرمان وهو رئيس الاتحاد الدولي للكتّاب من أجل الحرية، إلى مدينة القدس المحتلة الأربعاء الماضي، وهو مؤسّس الرابطة الجنوب أمريكية للتّضامن الثقافي والسياسي مع الشعب الفلسطيني.



وزار الشاعر والفنان ليوناردو جاستون هيرمان الأراضي الفلسطينية، والتقى مسؤولين محليين فلسطينيين. وقال هيرمان خلال لقاء مع محافظ مدينة قلقلية إنّ “العالم مطّلع على الواقع الفلسطيني، لكنّه ينظر بعين الولايات المتحدة”، مثمّنًا صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، ومعربًا عن تشرّفه بزيارة فلسطين المحتلة.

وقال إنّه من خلال اتحاد الكتاب الدوليين سنوصل الصورة والحقيقة للعالم، وسندعّم نضال الشعب الفلسطيني حتّى التّحرّر.



