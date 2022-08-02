أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الأحد، أن المؤتمر الوزاري الـ31 لأوبك والمنتجين المستقلين "أوبك+" سيعقد الأربعاء المقبل لبحث سياسة الإنتاج.

وقالت الأمانة العامة لـ"أوبك" في بيان لها إن الاجتماع الـ34 للجنة المتابعة الوزارية المشتركة المنبثقة عن دول تحالف "أوبك +"سيعقد في اليوم نفسه للتحضير للمؤتمر الـ31.

ويكتسب اجتماع تحالف "أوبك +" الوزاري أهمية كبرى نظرا لاستمرار الطلب المتزايد على النفط وسط تراجع حاد في إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا وتوقعات أن يكون لقرارات هذا الاجتماع انعكاسات مباشرة على أسعار النفط في السوق العالمية.

وكانت دول التحالف قد قررت خلال اجتماعها الأخير في جوان الماضي زيادة إنتاج النفط بمقدار (648 ألف برميل يوميا) لشهري جويلية وأوت من العام الجاري، مشددة على أهمية وجود أسواق مستقرة ومتوازنة للنفط الخام والمنتجات المكررة.