أعلن الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السنغالي ماكي سال اليوم الإثنين، فوزه في 30 دائرة إدارية من أصل 46 في البلاد، في الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس الأحد.

وجاء الإعلان على لسان رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توريه - التي قادت قائمة الائتلاف الحاكم في الانتخابات التشريعية - عبر التلفزيون الوطني من مقر الحزب في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

يذكر إن ثمانية تحالفات سياسية تنافست أمس الأحد في الانتخابات التشريعية .

ويتم اختيار أعضاء البرلمان السنغالي، المؤلف من مجلس واحد يضم 165 نائبا لولاية مدتها خمس سنوات.

وينتخب 53 نائبا بحسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 آخرون بناء على نظام الأغلبية في المناطق، فيما ينتخب المغتربون باقي النواب.