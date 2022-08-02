تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، إذ أثرت بيانات التصنيع الضعيفة من الصين واليابان لشهر جويلية الماضي في توقعات الطلب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع أوبك+ خلال الأسبوع الجاري، للتعرف على خطة التحالف بشأن تعديلات الإمدادات. بحلول الساعة 07:48 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.45 بالمائة، مسجلًا 103.50 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبربنسبة 1.11 بالمائة، إلى 97.53 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، الجمعة، على ارتفاع بنحو 3 بالمائة، مدفوعة بمخاوف بشأن المعروض، لتحقق مكاسب أسبوعية، لكنها سجلت خسائر شهرية.

وخلال الأسبوع الماضي، حقق خام برنت والخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 6.6 بالمائة و4.1 بالمائةعلى التوالي.

وأنهى خاما برنت وغرب تكساس الوسيط في جويلية بخسائر شهرية، بنحو 4.2 بالمائة و6.7 بالمائة على الترتيب، مسجلين التراجع الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2020، إذ أثار ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة مخاوف من ركود قد يؤدي إلى تآكل الطلب على الوقود.