" تحدث الأمين العام الجديد لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص عن التحديات التي تواجه سوق النفط العالمية وعن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار الخام وعن التعاون مع روسيا.

ويتولى الغيص انطلاقا من اليوم الإثنين قيادة منظمة الدول المصدرة للبترول، ويأتي ذلك في وقت تواجه أسواق النفط العالمية تحديات وضغوطات.

وفي مقابلة مع صحيفة "الراي" الكويتية، شدد الغيص على أن قوة "أوبك" هي بتماسكها وتكاتف دولها رغم كل الظروف العالمية المحيطة، وأشار إلى أن تخفيض الاستثمارات النفطية سينعكس ارتفاعا بالأسعار. وقال الأمين العام الجديد لمنظمة "أوبك"، إن ارتفاع النفط ليس مرتبطا بأزمة أوكرانيا فقط بل بنقص القدرة الإنتاجية الاحتياطية في العالم.

مشيرا إلى إن "أوبك" ليست في منافسة مع روسيا، فهي تنتج نحو 10 ملايين برميل تمثل 10 في المائة من إنتاج العالم يوميا وبمعنى آخر أن 1 برميل نفط من كل 10 براميل نفط تنتج يوميا مصدرها روسيا.

كما يجب ألا ننسى أن روسيا لاعب كبير ورئيسي ومؤثر بشكل كبير في خارطة الطاقة العالمية وليس فقط بالنفط، بل أيضا بالغاز والفحم والمعادن الأخرى.

ويرى الغيص إن روسيا شريك استراتيجي ومن أكبر المنتجين، ووجودها في تحالف "أوبك+" لخفض الإنتاج أساسي لنجاح الاتفاق، وهي مع المنظمة منذ 2017 أي منذ أكثر من خمس سنوات، كما أن لروسيا دورا حيويا ومهما جدا في دعم وإنجاح اتفاق "أوبك+" حيث إنها نائب رئيس اللجنة المشتركة لمراقبة الإنتاج.

وعين وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الكويتي، خلال اجتماعهم في جانفي الماضي، هيثم الغيص أمينا عاما جديدا للمنظمة. ويمتلك هيثم الغيص خبرة واسعة في العمل النفطي وكذلك في عمل وزارة الخارجية الكويتية، في العام 1990 تخرج من جامعة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بدرجة في العلوم السياسية.

ويجيد ست لغات بطلاقة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية، ويتحدث أيضا الصينية.