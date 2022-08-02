كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مقابلة أمس مع الصحافة الوطنية، أن الجزائر مستعدة للانضمام إلى منظمة "بريكس".

وتضم "بريكس" وهي منظمة دولية اقتصادية، تأسست في 2009، روسيا والصين والبرازيل والهند، وفي العام 2010، انضمت جنوب إفريقيا إلى الدول الأربعة.

كما أعلنت نيجيريا عن استعدادها لتقديم طلب العضوية إلى منظمة "بريكس" في وقت قريب.

وصرح رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية، لي كيسين، أنه من بين الدول التي تطرق باب "بريكس" المملكة السعودية ومصر وإندونيسيا وتركيا والأرجنتين.

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول 24.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل 25 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي، وتحظى الصين بأكبر ناتج محلّي بين دول بريكس (17.7 تريليون دولار)، تليها

ـ الهند (3.1 تريليون دولار).

ـ روسيا (1.7 تريليون دولار).

- البرازيل (1.6 تريليون دولار).

- جنوب إفريقيا (419 مليار دولار).