أطلقت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد"، منصة رقمية داخلية تسمح لكل المستخدمين برفع انشغالاتهم وتظلماتهم إلى مختلف مستويات المسؤولية.

وأضحت الوكالة في فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، "تنفيذا لتوجيهات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات وتطبيقا لتعليمات المدير العام بالنيابة وفي إضفاء الشفافية في معالجة مختلف مقترحات وتظلمات العمال، تم على مستوى المديرية العامة لوكالة أناد تطوير منصة رقمية داخلية تسمح لكل المستخدمين برفع انشغالاتهم وتظلماتهم وكذا مقترحاتهم إلى مختلف مستويات المسؤولية (مديرية عامة، أمانة عامة، هيئات مركزية)، وهذا في ظل ضمان سرية معالجة البيانات".