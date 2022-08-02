خلف حادث مرور وقع ليلة الأحد إلى الإثنين بالطريق الوطني رقم 18 في جزئه الرابط بين بلديتي عين الحجر وعين بسام 10 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة، وفاة امرأة وإصابة 4 آخرين.

وحسب بيان مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فإنه على الساعة 23:30 ليلة الأحد، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية عين بسام مدعمة بالوحدة الرئيسية من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 18 بلدية عين الحجر، الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارتين، خلف الحادث 5 ضحايا.

وأضاف في ذات البيان أن امرأة تبلغ من العمر 28 سنة متوفية وامرأة وثلاثة رجال جرحى تتراوح أعمارهم بين 22 و62 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة من طرف مصالحنا، فيما تم تحويل المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.