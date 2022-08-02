أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، تسجيل أول حالة مؤكدة بجدري القرود بولاية غرب دارفور.

ووفق الوزارة فإن المصاب بجدري القرود هو طالب يبلغ من العمر 16عاما، وقد تم تأكيد حالته من خلال المعمل القومي للصحة العامة.

ونفت الوزارة تسجيل إصابات أخرى بالمرض في السودان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

فيما قال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة بالوزارة الدكتور منتصر محمد عثمان، إن حالات الاشتباه بالمرض "تبلغ 38 حالة" قاطعا بأن جميعها "سلبية عدا حالة غرب دارفور".

وأضاف عثمان أن "التقصي النشط الآن يعمل من قبل وزارة الصحة بالولاية بمساعدة وزارة الصحة الاتحادية لتحديد جهة الإصابة".

وكانت المغرب قد أعلنت في وقت سابق بتسجيل أولى حالات الإصابة بالمرض.