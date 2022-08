La réunion ministérielle de l’OPEP + est d’une grande importance étant donné la demande croissante continue en pétrole dans un contexte de forte baisse de l’approvisionnement énergétique russe en Europe et l’attente que les décisions de cette réunion qui auront des répercussions directes sur les prix du pétrole sur le marché mondial.

Les pays producteurs avaient décidé lors de leur dernière réunion en juin, d’augmenter la production de pétrole de 648 barils par jour (bpj) pour les mois de, juillet et d’aout, soulignant l’importance de marchés stables et équilibrés pour le pétrole brut et les produits raffinés.