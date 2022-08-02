أمر وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، باستحداث أسواق رحمة عبر كافة القطر الوطني مخصصة للدخول المدرسي.

وخلال ترأسه الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية للوزارة ومديري التجارة الجهويين والولائيين، المخصص لمتابعة وتقييم مدى تقيد وتنفيذ التعليمات الموجهة لهم في إطار مراقبة تموين السوق بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، ومرافقة تجار الجملة والتجزئة للأدوات المدرسية من أجل التحضير للدخول المدرسي للسنة الدراسية 2022/ 2023، طلب الوزير، باستحداث أسواق رحمة عبر كافة القطر الوطني مخصصة للدخول المدرسي.

وأكد رزيق على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان توفير هذه المواد للمواطن وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا الدخول.