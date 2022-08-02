أوقفت عناصر فرقة التفويضات القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان 03 أشخاص مسبوقين قضائيا مبحوث عنهم من قبل العدالة بموجب أوامر قضائية صادرة ضدهم لتورطهم في عدة قضايا متعلقة بالإخلال بالنظام العام والسكينة العامة لدى المواطنين.

وقد أفادت المعلومات بمكان تواجد شخص مبحوث عنه من ذوي السوابق والذي كان يزرع الرعب وسط ساكنة مدينة غليزان من خلال تشكيله لعصابة أحياء، ليتم توقيفه، بعد ثبوت تورطه في عدة قضايا متعلقة بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد الأشخاص والأموال، والسرقة بالعنف والتهديد، وكذا الانخراط في عصابة أحياء، والضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض، إلى جانب التخريب والإتلاف عمدا لأموال الغير، وحمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس.

كما تم توقيف شخصين مسبوقين قضائيا مبحوث عنهما من قبل العدالة لتورطهما في قضايا متعلقة بتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة أو أكثر ضد الأفراد، بالاعتداء والعنف، وإقلاق راحة السكان في الأماكن العمومية.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام العدالة.