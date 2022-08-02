أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اليوم الإثنين، عن نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لهذا العام حيث قدر بثمن مائة وستة عشر ألف (816000) دينار جزائري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "أصل النصاب هو (20) دينارا ذهبيا المقدر وزنها بـ 85 غراما وحيث الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى (أجينور) حددت ثمن الغرام من الذهب من عيار 18 قيراط بـ 8.600 دج" فإن "النصاب هذه السنة يقدر بـ 9600 دينار جزائري".

أي 85 غ x 9600 دج يساوي 81600دج

وإذ وجب إخراج الزكاة "من كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول (العام) بمقدر 2.5 بالمائة أي ربع العشر سواء كان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها.

كما لفتت الوزارة أيضا إلى أنها وضعت بين أيدي المزكين "صندوق الزكاة" بالحسابات البريدية الولائية من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين بما يسهم في التراحم والتضامن الاجتماعيين.