تحدث الإيطالي أندريا ستراماتشوني، مدرب الغرافة القطري عن الانتدابات التي قام بها الفريق هذا الموسم الذي سيستهله غدا الثلاثاء بمواجهة السيلية.

وقال أندريا الذي حسم فريقه صفقة الدولي الجزائري ياسين براهيمي:" "إدارة النادي تعاقدت مع لاعبين رائعين، حيث حسمت صفقة ياسين براهيمي مبكرا، والذي أعرفه منذ أن كنت مدربا لأودينيزي الإيطالي، وكنت أريد ضمه عندما كان لاعبا في غرناطة الإسباني، لكنه اختار الانتقال لنادي بورتو".

وأضاف في تصريحات لموقع " كورة": "أنا سعيد للغاية بتواجد لاعب مثل براهيمي في صفوف الفريق، كما انضم لنا اللاعب الأوزبكي، توكتاهوجايبف، وننتظر أيضا أن يقدم جميع اللاعبين مستويات رائعة هذا الموسم".