أعلن نادي الرجاء المغربي ضمه للاعب الجزائري يسري بوزوك قادما من فريق بارادو، وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية للفريق على تويتر.

وكتب اللاعب عبر صفحته الرسمية على تويتر:" أتقدم بشكري الكبير لفريق نادي بارادو على الثقة التي منحني إياها للبروز والتألق والتي كان بوابتي في الظهور والبروز، شكرا لزطشي على التسهيلات التي وجدتها في الفريق، شكرا لنادي بارادو على كل الأوقات واللحظات الجميلة التي قضيناها معا".

يذكر، أن فريق الأكاديمية نجح في تحويل ثلاثة لاعبين اثنين مؤخرا ويتعلق الأمر بنذير بن بوعلي الذي يلعب في الدور البلجيكي، كما ظفر بن عياد بعقد مع الترجي التونسي.