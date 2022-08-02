كشفت اليوم الإثنين، مصادر مطلعة لـ " الخبر"، عن إلغاء فريق اتحاد الجزائر للمعسكر الإعدادي الذي كان مقررا بتركيا.

وحسب المصادر ذاتها، فإن نصف التعداد تنقل صباح اليوم على السابعة والربع إلى المطار بقيادة المدرب المساعد سفيان بن خليفة والنصف الآخر لم يتم اعلامه بذلك (بن واحي وطاقمه واللاعبين القدامى)، لأن التقني المغربي بعث برسالة نصية إلى اللاعبين عبر " الواتساب"، تخبرهم ببرمجة حصة تدريبية مساء اليوم بداية من الساعة السادسة.

وأضاف محدثنا، أن هناك قبضة حديدية بين واحي ورئيس مجلس الإدارة أعراب بعد الملاسنات التي حدثت بينهما سهرة أمس بفندق الأولمبيك بسبب عدم استخراج التأشيرة لمساعده نسيم صفراوي رفقة المدافع بوشينة وعدم دفع ملف صفراوي على مستوى الرابطة.

يذكر أن ندوة صحفية ستعقد مساء اليوم الإثنين، بداية من الساعة الخامسة مساء، ينشطها كل من سيد أحمد أعراب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجزائر و رضا عبدوش المدير العام للفريق رفقة سيد علي يحياوي الأمين العام بملعب عمر حمادي ببولوغين حسبما جاء عبر الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك.