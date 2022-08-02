تمكن الدرك الوطني بتيبازة من وضع حد لعصابة الأحياء التي أثارت الذعر ببلدية بواسماعيل في تيبازة من خلال شجارات عنيفة مع سكان بعض الأحياء، وأوقفت 7 أشخاص مع حجز اسلحة بيضاء محظورة، أبواق وبنادق صيد بحري وعصي وكذا مهلوسات.

وكشفت اليوم، المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتيبازة أن العملية جاءت على إثر الاستغلال الجيد لمعلومات واردة إلى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقليعة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص المدججين بالأسلحة البيضاء والشماريخ بالمشاجرة مع ساكني حي 200 مسكن ببلدية بوسماعيل، فور ذلك تم تشكيل دورية بقيادة قائد الكتيبة والتنقل إلى عين المكان ومداهمة الحي، أين أسفرت العملية عن توقيف (07) أشخاص وحجز خمسة (05) سيوف بطول 80 سم ،سكين بطول 12 سم، ثلاثة (03) عصي خشبية وعصا بيس بول واحدة (01). كما تم حجز ستة (06) شماريخ من الحجم الكبير وبوق واحد (01)، بندقيتا صيد بحريتان (02)، علبة بها ستة قواطع للورق (كيتور)،أربعة (04) هواتف نقالة،وكذا مبلغ مالي يقدر بـ 10000 د ج.

كما حجز الدرك الوطني أقراص مهلوسة، وفور توقيف المعنيين تم اخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة وتقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.