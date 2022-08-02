أكد اليوم الإثنين، المدرب الهاشمي غويلم اتفاقه الرسمي للإشراف على فريق أمل الأربعاء الناشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وقال غويلم في تصريح لـ " الخبر": " صحيح سأكون المدرب الرئيسي للأمل، الاتصالات مع النادي كانت منذ الموسم الماضي لكن لم تترسم الأمور اليوم إتصلوا بيا مسؤولو الفريق لتدريبه خاصة وأني أعرف بعض من اللاعبين القدامى".

وأضاف:" هدفنا الأول هو ضمان البقاء بطبيعة الحال، وإنهاء الموسم في مرتبة مشرفة للنادي، بخصوص التعداد في الحقيقة لا أعرف كامل التعداد وحتى المستقدمين الجدد، كان هناك لقاء معهم وسأشرف مساءا على الحصة التدريبية".

وأردف:" أتمنى ألا تشكل بضع المشاكل الإدارية والمالية على التحضيرات التي سنحدد أين سنجريها هل هناك أو في تونس لأن الوقت يداهمنا".

وختم:" شرف لي تدريب أمل الأربعاء، وسأسعى جاهدا لأكون عند حسن ظن الجماهير التي تقف دائما وراء فريقهم".