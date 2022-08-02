التحق اللاعب، بوكرمة جلول، الذي كان ينشط في رديف مولودية الجزائر، صباح اليوم، بنصر حسين داي رسمياً بحيث أمضى لعقد مدته ثلاثة سنوات. وينشط هذا اللاعب الذي جلبه وكيل اللاعبين، عمار شلبي، كظهير أيمن.

للإشارة فإن النصرية شرعت، صباح اليوم، في العمل مع أول حصة تدريبية جرت بغابة بوشاوي تحت إشراف المحضر البدني، أحمد حالم، في حين أن الإدارة كانت قد تعاقدت مع المدرب صابر بن سماعين ليشرف على التشكيلة وسيلتحق بالمجموعة بدايةً من هذا الخميس ليباشر العمل مع المجموعة.

وسيتربص الفريق هنا في الجزائر بحيث سيكون ذلك بنسبة كبيرة في مركز تيكجدة.