يعاني منتخب أقل من 17 سنة من مشاكل بالجملة في الآونة الأخيرة، بحيث أن الناخب الوطني، أرزقي رمان، أصبح يتكفل بكل شيء في غياب دعم لوجسيتيكي ومساعدة حقيقية من "الفاف".

ولعل ما يؤرق أكثر -حسب معلومات استقتها "الخبر" من محيطه- هو عدم لعبه لأي لقاء ودي دولي لحد الآن بحيث أن الفيدرالية لم تتمّكن من ضمان أي مباراة قوية.

وبالإضافة إلى ذلك وجد المدرب نفسه وحيداً أمام مشكل عدم التحاق ستة عناصر مغتربة تلعب في فرنسا لرفض المديرين الفنيين لتلك الفرق تسريحهم بحجة أن الكأس العربية لا تدخل ضمن تواريخ "الفيفا" في حين أنه كان من الممكن حل المشكلة بالحديث مع هؤلاء المديرين الفنيين.

وهناك أيضاً مشكل ملعب سيق الذي اختير لاحتضان مباريات "الخضر" بحيث أنهم كانوا يتمنون في المنتخب اللعب في مستغانم ولكن منظمي الدورة كان لهم رأي آخر.