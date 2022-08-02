تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرواشد (غرب ميلة) من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر تورط في جناية الحرق العمدي لغابة "واقيسن" بذات الجماعة المحلية ، حسب ما علم اليوم الاثنين من مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وتعود حيثيات هذه القضية ،استنادا لذات المصدر، إلى تلقي أفراد الفرقة لمكالمة هاتفية مفادها نشوب حريق بغابة واقيسن بمشتة "سيدي زروق" ببلدية الرواشد، ليتم على الفور تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان رفقة أفراد الشرطة التقنية، وقد سجل بعد القيام بالمعاينات اللازمة أن الحريق أدى إلى إتلاف حوالي 01 هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي.

وبمباشرة التحريات والاستعلامات حول ملابسات الحريق، يضيف المصدر، تم التوصل إلى الفاعل وتوقيفه متلبسا بصدد إضرام حريق ثان بنفس الغابة باستخدام ولاعة ، وتم على الفور اقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق معه .

و أفادت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية قدم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.