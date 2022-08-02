أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في خطابه أمام أعضاء حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم المشاركين في المؤتمر السادس لتحديد السياسات العامة للفترة القادمة، أن حزبه وبلاده لا يستطيعان الاطمئنان مادامت الصحراء الغربية وفلسطين تحت الاحتلال.

وقال الرئيس الجنوب إفريقي، الذي يرأس أيضا الحزب الحاكم في كلمته الختامية يوم أمس الأحد : "لا يمكننا أن نرتاح بينما الصحراء الغربية لا تزال تحت الاحتلال".

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الصحراوية (واص): "لا يمكننا أن نقبل أن يكون الاحتلال والقمع هو مصير الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "هذين النضالين من بين القضايا التي نحتاج للتعاطي بقوة أكبر معها إذا أردنا المساهمة في بناء عالم أفضل".

وقد حظيت القضيتان الصحراوية والفلسطينية بدعم كبير في أوساط أعضاء الحزب المؤتمرين، كما ناقش المؤتمر جملة من القضايا السياسية الداخلية والخارجية الأخرى التي تداول المشاركون حولها في الفترة من 28 إلى 31 جويلية.