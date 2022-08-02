عقدت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم الإثنين، ندوة صحفية لتوضيح "فضيحة" إلغاء تربص تركيا بسبب رفض المدرب واللاعبين التنقل إلى مطار هواري بومدين.

وحمل مجلس إدارة النادي العاصمي المدرب الرئيسي، جميل بن واحي، مسؤولية ما حدث صبيحة اليوم، واتخذ قرار تقديم التقني المغربي على المجلس التأديبي هذا الأربعاء.

واتهمت الإدارة بن واحي بافتعال المشاكل عن طريق قضية الأجور المتأخرة والمدرب المساعد، مضيفة أنهت أعلمته مسبقا أن الوضعية المالية لا تسمح بالتعاقد مع مدرب مساعد إضافي.

وأكد المدير العام لاتحاد الجزائر، رضا عبدوش، أنه تم التحصل على موافقة السلطات التركية للرحلة المباشرة في آخر لحظة، ولم يتم الاتفاق على إلغاء التربص عكس ما قال بن واحي.

وحول المستقبل، كشف ذات المتحدث أنه سيتم تعيين التقني بن خليفة لقيادة تدريبات الفريق الأول في انتظار قرار المجلس التأديبي الذي سيحدد مصير بن واحي، مؤكدا أن اللاعبين سيتحصلون على أجورهم المتأخرة في المستقبل القريب.

وأضاف عبدوش أنه يمكن اللحاق بما تبقى من التربص المبرمج في تركيا إذا تم حل الأمور في أقرب وقت.

وتشير كل المؤشرات أن العلاقة بين الإدارة والمدرب وصلت إلى طريق مسدود وأيام التقني المغربي باتت معدودة على رأس العارضة الفنية لنادي "سوسطارة".