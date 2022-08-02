يواصل شباب بلوزداد سيطرته على الميركاتو الصيفي في الجزائر، مدعما صفوفه بأحسن العناصر تحسبا للموسم الكروي المقبل.

وأعلن النادي العاصمي، اليوم الإثنين، ضم الجناح الأيمن إسحاق بوصوف قادما من نادي لوميل البلجيكي على شكل إعارة مع إمكانية الشراء.

وكان بوصوف من أبرز المواهب الصاعدة في البطولة الوطنية تحت ألوان وفاق سطيف، قبل أن ينتقل في شهر أكتوبر 2020 إلى البطولة البلجيكية.

وتنبأ المختصون لبوصوف بمستقبل باهر نظرا لما قدمه مع الفريق الأول لأبناء عين الفوارة، غير أن تجربته الاحترافية تعثرت رفقة نادي لوميل ما جعله يعود إلى البطولة الوطنية من بوابة حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية.