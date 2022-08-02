تم غلق مسبح فندق "The best Titanic" الخاص في بلدية فريحة شرق تيزي وزو، أمام الجمهور بعد وفاة الفتاة الصغيرة مريم البالغة من العمر 8 سنوات في هذا الفضاء، حسبما علم اليوم الاثنين لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني.

وحسب ذات المصدر، فإن فتح التحقيق إثر حادثة الوفاة التي وقعت أمس الأحد، دفع مصالح الدرك الوطني إلى غلق مسبح الفندق الذي افتتح الخميس الماضي.

وسيسمح التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك الوطني بتحديد ملابسات هذه المأساة.

وإذ قدمت تعازيها الخالصة لعائلة الفتاة، أعلنت المديرية المحلية للسياحة والصناعة التقليدية، أنه عقب الحادث "تم إرسال فريق من مفتشي السياحة على الفور إلى مكان وقوع الحادث لجمع المزيد من المعلومات حول حيثيات القضية".

وكان وزير السياحة قد أشرف على تدشين الفندق المذكور ببلدية فريحة في ولاية تيزي وزو نهاية الشهر الماضي، حيث يضم المشروع العديد من المرافق الترفيهية.