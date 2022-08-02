افتتح المهاجمان الجزائريان، يوغرطة حمرون (المرخية) وبغداد بونجاح (السد)، عدادهما التهديفي، اليوم الاثنين، برسم الجولة الأولى من البطولة القطرية لكرة القدم، مع نادييهما والتي انتهت بفوز الأول (4-3).

وسجل بونجاح في الدقيقة (37) بعدما كان قد تم رفض هدفه في الدقيقة 24 بداعي التسلل، فيما سجل يوغرطة حمرون هدفا في الدقيقة (45)، ليقدم بعدها كرة الهدفين الثالث والرابع اللذين سجلهما زميليه أيمن حسين (75) وعلي سعيد المهندي (79).

أما الهدف الثاني للمرخية فقد وقعه أيمن حسين في الدقيقة (50)، في الوقت الذي وقع هدفي السد الآخرين تاباتا (د 5) وكازورلا (د 90+2.)

وإذا كان حمرون قد غادر أرضية الميدان في الدقيقة الأخيرة من المقابلة، فإن مواطنه بونجاح أكمل جميع أطوار اللقاء.

وبهذا الفوز يتصدر المرخية، الصاعد الجديد، ترتيب بطولة "نجوم قطر" مؤقتا بـ3 نقاط فيما يتذيل السد (حامل اللقب) البطولة دون رصيد.