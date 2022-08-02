حظي، عشية اليوم، العداء البطل صاحب فضية سباق 800 متر، في بطولة العالم الأخيرة بأمريكيا، باستقبال جماهيري كبير بمدينة مسقط رأسه السوقر ( 27 كلم جنوبي تيارت).

وكان في إستقباله الحشود من المواطنيين أمام محطة الوقود التابعة لشركة نفطال بمدخل مدينة السوقر، إلى أن وصل في حدود السابعة والنصف مساء على متن سيارة تحمل ترقيم العاصمة، لينظم له موكب سيارات ضخم تتقدمه مجموعة من الشباب يمتطون دراجات نارية، جابت الشوارع الرئيسة لمدينة السوقر، فيما كان البطل يحمل الراية الوطنية و الميدالية الفضية و يظهر من سقف المركبة المكشوفة، في طيلعة الموكب، وسط تحيات المواطنيين الذين كانوا يملؤون الشوارع، على غير العادة.

ويعتبر العداء جمال سجاتي مثالا للشاب الرياضي المثابر الذي تحول من لاعب كرة قدم مغمور في فريق بلدته إلى عداء عمل بعزيمة كبيرة في صمت، ذلك أنه لم يكن معروفا في الساحة المحلية وسط رياضي ألعاب القوى، حتى سطع نجمه عاليا في سماء الرياضة، ويتطلع إلى إفتكاك ميدالية ذهبية في إختصاصه في أولمبياد باريس 2024، شأنه شأن الملاكمة إبنة تيارت، نفس الولاية، الملاكمة إيمان خليف صاحبة فضية بطولة العالم للسيدات بتركيا، و الحائزة على الميدالية الذهبية في الألعاب المتوسطية بوهران، وقبلهما نال العداء نصف المارطون سعيد بلحوت إبن مدينة تيارت ذهبية في الألعاب المتوسطية بألميريا الإسبانية، و يشترك الأبطال الثلاثة في أنهم ينحدرون من عائلات بسيطة، لم يجدوا طريق النجومية مفروشا بالورود.