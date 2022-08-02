شهدت أسعار الأدوات المدرسية في مختلف ربوع الوطن غلاء فاحشا في المدة الأخيرة، والتي فاقت قدرة العائلة المتوسطة لاسيما ممن يمتلكون العديد من الأطفال المتمدرسين.

وأكدت منظمة حماية المستهلك تلقيها العديد من الشكاوى من طرف أولياء التلاميذ حيث أصبحت هذه القضية تشكل تحديا حقيقيا لسد هذه الحاجيات الأساسية، محذرة من حساسية الوضع لاسيما على الطبقات الهشة والفقيرة.

وحسب بيان ذات المنظمة فإن الأزمة الحالية التي تشهدها الجزائر ليست بمعزل عن التقلبات التي تعيشها الأسواق العالمية جراء انخفاض مخزون السوق الدولية من المواد الأولية الناجم عن تأثيرات أزمة كورونا، وارتفاع أسعار بعض هذه المواد على غرار عجينة الورق، ناهيك عن ارتفاع تكلفة الشحن البحري، وهو ما ترتب عنه تزايد جنوني للأسعار وأثر بدوره على السوق المحلية التي عرفت فيها بعض المستلزمات زيادة تصل لـ300 في المائة.

ووفق المنظمة فإن العوامل المذكورة تزامنت مع توقف بعض الوحدات الإنتاجية إما لندرة موادها الأولية وغلائها، أو بسبب إعادة الهيكلة، وزيادة الاحتكار الممارس من قبل بعض المتعاملين من جهة، وتأخر صدور رخص الاستيراد للعديد منهم من جهة أخرى، كل هذه الأسباب ولدت تذمرا، وأصبحت تنذر ببوادر أزمة سيعيشها السوق عشية الدخول الاجتماعي.

ولمواجهة هذه الأزمة اقترحت منظمة حماية المستهلك جملة من المطالب للإيفاء بحاجيات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية، تمثلت في ضرورة رفع منحة التمدرس بما يتماشى مع ارتفاع المستلزمات المدرسية وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك، المطالبة بتخفيض عدد الكراريس، محاربة الاحتكار والمحتكرين من خلال تسقيف الأسعار، العمل على إنشاء نقاط بيع من المنتج والمستورد إلى المستهلك النهائي، على سبيل المثال تحويل المدارس لنقاط بيع تسمح بسهولة وصول المستهلك لها لاسيما في المدن والأرياف وتشجيع الصناعة المحلية والعمل على تطويرها.